Il gas va a gara per il nuovo gestore (Di sabato 26 dicembre 2020) PRATO - E' formalmente aperta la partita per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito di Prato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si dà il via alla gara con un bando del valore di impianti trasferiti stimato in 169 milioni di euro. Il termine di presentazione per le domande è il 29 gennaio 2021. La procedura ... Leggi su quinewspistoia (Di sabato 26 dicembre 2020) PRATO - E' formalmente aperta la partita per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito di Prato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si dà il via allacon un bando del valore di impianti trasferiti stimato in 169 milioni di euro. Il termine di presentazione per le domande è il 29 gennaio 2021. La procedura ...

QuiNewsPistoia : Il gas va a gara per il nuovo gestore - Vipdeldivano : RT @marcofantasiatw: La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, in p… - marcofantasiatw : La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza, i… - casa_lu_casa : @blusewillis Azzo Gli è entrato in coppia E non ha cavato il gas Perché altrimenti poteva anche vincere la gara - news_modena : Con la gara per la gestione del gas in Appennino, la Provincia cede due tratti di tubazioni -

Ultime Notizie dalla rete : gas gara Bando di gara per la concessione della rete gas dell'ambito di Prato PROTECTAweb.it Gas Sales Bluenergy, è focolaio Covid: terzo positivo, rinviata la gara di domenica

Assume contorni preoccupanti la situazione in casa Gas Sales Bluenergy sul fronte Covid: la società biancorossa ha infatti reso noto che è stata riscontrata una terza positività nel gruppo degli atlet ...

Gas Sales Bluenergy, un altro positivo: rinviata la gara con la Lube Civitanova del 27 dicembre

Attualmente sono quattro i componenti del gruppo squadra con il Covid, mentre Grozer è tornato negativo. La partita con i marchigiani posticipata a data da destinarsi ...

Assume contorni preoccupanti la situazione in casa Gas Sales Bluenergy sul fronte Covid: la società biancorossa ha infatti reso noto che è stata riscontrata una terza positività nel gruppo degli atlet ...Attualmente sono quattro i componenti del gruppo squadra con il Covid, mentre Grozer è tornato negativo. La partita con i marchigiani posticipata a data da destinarsi ...