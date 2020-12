Il Cts boccia le Regioni sulle piste da sci. La riapertura degli impianti potrebbe andare oltre il 7 gennaio (Di sabato 26 dicembre 2020) Era già difficile pensare che gli impianti di sci, chiusi dall’inizio del primo lockdown, potessero riaprire davvero il 7 gennaio. Il verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) che si è tenuta il 24 dicembre ha però definitivamente chiuso quasi ogni possibilità a questa prospettiva, visto che le linee guida delle Regioni per evitare il contagi da Coronavirus stono state bocciate. Nel verbale sono state segnalate diverse carenze a cui ancora è necessario dare una risposta prima di riaprire. Gli impianti di risalita infatti hanno «caratteristiche strutturali e di carico tali da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale». E per questo motivo «rappresentano un contesto a rischio di aggregazione medio-alto». I problemi principali ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Era già difficile pensare che glidi sci, chiusi dall’inizio del primo lockdown, potessero riaprire davvero il 7. Il verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) che si è tenuta il 24 dicembre ha però definitivamente chiuso quasi ogni possibilità a questa prospettiva, visto che le linee guida delleper evitare il contagi da Coronavirus stono statete. Nel verbale sono state segnalate diverse carenze a cui ancora è necessario dare una risposta prima di riaprire. Glidi risalita infatti hanno «caratteristiche strutturali e di carico tali da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale». E per questo motivo «rappresentano un contesto a rischio di aggregazione medio-alto». I problemi principali ...

