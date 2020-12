Il Cts blocca la riapertura delle piste da sci | È pericoloso

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Il Comitato tecnico scientifico boccia il piano presentato dalle Regione per ladegli impianti sciistici: "Ci sono punti da rivedere" Ladegli impianti sciistici, prevista per il prossimo 7 gennaio, rischia di slittare per l'ennesima volta. A metterci lo zampino, stavolta, sono i membri del Comitato tecnico scientifico (Cts) che, in barba a quanto stabilito dall'ultimo dpcm, hanno deciso di bocciare la propostaRegioni. "Troppe carenze per ripartire in sicurezza" rivelano fonti vicine al Corriere della Sera. I punti da rivedere Sono tanti, forse troppi, gli aggiustamenti da fare per soddisfare a pieno l'applicabilitàmisure anti contagio in alta quota. Così, gli esperti hanno deciso di mettere a verbale tutte le "numerose carenze" nel piano consegnato ...