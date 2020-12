Il Coronavirus dilaga nel calcio, 13 casi nel Frosinone (Di sabato 26 dicembre 2020) Si aggrava l’emergenza Covid al Frosinone : il club ciociaro di serie B ha reso noto che dall’ultima serie di esami sono emersi altri nove casi di positività che si aggiungono ai quattro già comunicati... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) Si aggrava l’emergenza Covid al: il club ciociaro di serie B ha reso noto che dall’ultima serie di esami sono emersi altri novedi positività che si aggiungono ai quattro già comunicati...

Si aggrava l’emergenza Covid al Frosinone: il club ciociaro di serie B ha reso noto che dall’ultima serie di esami sono emersi altri nove casi di positività che si aggiungono ai quattro già comunicati ...

La denuncia di Bergoglio: mai i cristiani così perseguitati

Papa Francesco parla nella solitudine dei Sacri Palazzi, imposta dal coronavirus, ma la sua è la solitudine della ... "Servono davvero queste testimonianze di bontà, quando nel mondo dilaga la ...

