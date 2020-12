“Il caos dopo di te”, un giallo ad alta tensione nelle campagne galiziane (Di sabato 26 dicembre 2020) “El desorden que dejas”, “Il caos dopo di te” è la nuova serie Netflix composta di otto episodi, approdata sulla piattaforma da un paio di settimane e già in vetta alle classifiche delle serie più viste. A metà tra il giallo ed il thriller psicologico, “Il caos dopo di te” è ambientata nella Galizia rurale ed è stata ideata dallo stesso creatore di “Elite”, Carlos Montero, autore fra l’altro dell’omonimo romanzo da cui è tratta la storia. Una giovane insegnante di Lettere di nome Raquel (Imma Questa) si trasferisce per una supplenza da La Coruna al paese del marito, la città immaginaria di Novariz, per dare un’ultima chance al suo matrimonio in crisi. Quando arriva a scuola la donna scopre di sostituire Viruca, Barbara Lennie, morta apparentemente suicida. Il cast è completato da Gérman, Tamar Novas, ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020) “El desorden que dejas”, “Ildi te” è la nuova serie Netflix composta di otto episodi, approdata sulla piattaforma da un paio di settimane e già in vetta alle classifiche delle serie più viste. A metà tra iled il thriller psicologico, “Ildi te” è ambientata nella Galizia rurale ed è stata ideata dallo stesso creatore di “Elite”, Carlos Montero, autore fra l’altro dell’omonimo romanzo da cui è tratta la storia. Una giovane insegnante di Lettere di nome Raquel (Imma Questa) si trasferisce per una supplenza da La Coruna al paese del marito, la città immaginaria di Novariz, per dare un’ultima chance al suo matrimonio in crisi. Quando arriva a scuola la donna scopre di sostituire Viruca, Barbara Lennie, morta apparentemente suicida. Il cast è completato da Gérman, Tamar Novas, ...

ShooterHatesYou : Quindi nei giorni arancioni non puoi uscire dal comune, nei giorni rossi invece puoi muoverti liberamente dentro la… - NetflixIT : Un aggettivo per descrivere Arón Piper ne Il caos dopo di te? - imelijahm : @hathaaway Finisco il caos dopo di te e la inizio con mamma Ho altissime aspettative - To_mare_xe_omo : 'Il caos dopo di te' è -30% di SE CHIAMASSI LA POLIZIA POSTALE MAGARI... -30% per la legge del vaniglio prima il p… - _giancarla_ : Dal creatore di Élite Carlos Montero, una nuova, misteriosa e più matura produzione Netflix. Si, c'è anche Aron Pi… -

Ultime Notizie dalla rete : caos dopo 'Il caos dopo di te': se il diavolo si nasconde tra i banchi di un liceo la Repubblica 10 libri di autrici da portare nel 2021

I personaggi che a Vallescura abitano sono un concentrato di sfaccettature - come tutti i personaggi ben riusciti - che cercano di barcamenarsi in quel mostruoso caos che è la vita ... interessante.

Akudama Drive: recensione dell'anime su VVVVID

Akudama Drive è il nuovo anime originale dello sceneggiatore di Danganronpa, approdato in simulcast su VVVVID. Ecco la nostra recensione ...

I personaggi che a Vallescura abitano sono un concentrato di sfaccettature - come tutti i personaggi ben riusciti - che cercano di barcamenarsi in quel mostruoso caos che è la vita ... interessante.Akudama Drive è il nuovo anime originale dello sceneggiatore di Danganronpa, approdato in simulcast su VVVVID. Ecco la nostra recensione ...