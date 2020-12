Il Cantante Mascherato anticipazioni | nuove maschere | Costantino della Gherardesca nella giuria?

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo una prima stagione col botto, Ilè stato confermato per una nuova edizione. Il programma, che debutterà venerdì 29 gennaio su Rai 1 in diretta dal foro italico in Roma, continua ad attirare l’attenzione per la segretezza del cast. Secondo le prime indiscrezioni, già alcuni nomi avevano fatto capolino tra i probabili … L'articolo proviene da Velvet Gossip.