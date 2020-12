Il 2020 da dimenticare del ministro Spadafora (Di sabato 26 dicembre 2020) L'ultimo Spadafora del 2020 potrebbe essere il primo del nuovo anno, il 2021 in cui anche il mondo dello sport ripone grandi speranze di ripartenza dopo aver vissuto il periodo peggiore dal Dopoguerra. Una crisi che ne ha messo in pericolo la stessa sopravvivenza, dal modello professionistico dei calciatori a quello degli atleti olimpici, fino ad arrivare alla base di una piramide che lega insieme decine di milioni di italiani. Un esercito che alle prossime Olimpiadi di Tokyo, sempre se in estate il Covid sarà stato sconfitto, rischia di sfilare senza bandiera. L'effetto della posizione "illegale" (parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò) in cui oggi si trova lo sport italiano nei confronti dei diritti e doveri della carta olimpica in cui al punto uno è scritto in maniera chiara e inequivocabile l'obbligo di autonomia dalla politica e da ogni ... Leggi su panorama (Di sabato 26 dicembre 2020) L'ultimodelpotrebbe essere il primo del nuovo anno, il 2021 in cui anche il mondo dello sport ripone grandi speranze di ripartenza dopo aver vissuto il periodo peggiore dal Dopoguerra. Una crisi che ne ha messo in pericolo la stessa sopravvivenza, dal modello professionistico dei calciatori a quello degli atleti olimpici, fino ad arrivare alla base di una piramide che lega insieme decine di milioni di italiani. Un esercito che alle prossime Olimpiadi di Tokyo, sempre se in estate il Covid sarà stato sconfitto, rischia di sfilare senza bandiera. L'effetto della posizione "illegale" (parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò) in cui oggi si trova lo sport italiano nei confronti dei diritti e doveri della carta olimpica in cui al punto uno è scritto in maniera chiara e inequivocabile l'obbligo di autonomia dalla politica e da ogni ...

FirenzePost : Pandemia: 2020 anno da dimenticare per il commercio, 150.000 imprese a rischio chiusura - mazzeoantonio : IL 2020 E' STATO PROPRIO UN ANNO DA DIMENTICARE. PERO' LO VOGLIAMO RICORDARE CON LE INCHIESTE E GLI ARTICOLI CHE A… - ZenatiDavide : Anno nero per bar, ristoranti e alberghi: Il 2020 è stato un anno da dimenticare per il commercio. Praticamente og… - infoitsport : Anche per il Cagliari un 2020 da dimenticare: penultimo posto nella classifica dell'anno - DeviloryDe : 'Diventare voce' per non dimenticare che nessuno è voce solo di se stesso e che ciascuno deve essere responsabilmen… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 dimenticare Un 2020 da dimenticare. L'Europa nelle 30 foto più belle e simboliche dell'anno Rai News Pandemia: 2020 anno da dimenticare per il commercio, 150.000 imprese a rischio chiusura

ROMA – Il 2020 è stato un anno da dimenticare per il commercio. Praticamente ogni settore, a causa della pandemia covid-19, ha perso ingenti quantità di fatturato dall’abbigliamento alla pelletteria, ...

CICCONE. «NON C'E' RESTRIZIONE CHE TENGA, LE FESTE LE PASSO IN FAMIGLIA»

Per lasciarsi alle spalle un anno da dimenticare, Giulio Ciccone è tornato a casa, a Brecciarola di Chieti. Nel 2020 Cicco ha provato sulla sua pelle cosa significa soffrire a causa del Covid-19 e per ...

ROMA – Il 2020 è stato un anno da dimenticare per il commercio. Praticamente ogni settore, a causa della pandemia covid-19, ha perso ingenti quantità di fatturato dall’abbigliamento alla pelletteria, ...Per lasciarsi alle spalle un anno da dimenticare, Giulio Ciccone è tornato a casa, a Brecciarola di Chieti. Nel 2020 Cicco ha provato sulla sua pelle cosa significa soffrire a causa del Covid-19 e per ...