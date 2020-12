I Guardiani del Destino, trama e trailer del film in onda sabato 26 dicembre su 20 (Di sabato 26 dicembre 2020) I Guardiani del Destino, trama e trailer del film in onda sabato 26 dicembre alle 21:10 su canale 20. sabato 26 dicembre 2020 sul canale 20 del digitale terrestre, andrà in onda il film “I Guardiani del Destino“. Diretto da George Nolfi, il film si ispira a un racconto “Squadra Riparazioni” di Philip K. Dick. Matt Damon e Emily Blunt sono i protagonisti del film. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su 20. Il film (The Adjustment Bureau in inglese) è uscito al cinema nel 2011, e ha incassato circa 127,8 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget speso stimato in ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 dicembre 2020) Ideldelin26alle 21:10 su canale 20.262020 sul canale 20 del digitale terrestre, andrà inil“Idel“. Diretto da George Nolfi, ilsi ispira a un racconto “Squadra Riparazioni” di Philip K. Dick. Matt Damon e Emily Blunt sono i protagonisti del. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su 20. Il(The Adjustment Bureau in inglese) è uscito al cinema nel 2011, e ha incassato circa 127,8 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget speso stimato in ...

maelicehogws : CHE BELLO I GUARDIANI DEL DESTINO AIUTO - kithogws : odio la pubblicità della mediaset ho capito che domani c’è i guardiani del destino basta te lo ficco su per l’orifi… - oliverhogws : NEL CASO NON L’AVESTE CAPITO DOMANI SERA ALLE 21.00 CI SONO I GUARDIANI DEL DESTINO SUL 20 - AutriceLuana : RT @VampiresTears: Oggi esaminiamo il secondo film dedicato ai Guardiani della Galassia per la nostra rubrica de Il mito del supereroe. Sc… - domus34619331 : RT @giure99: Tutti i Dpcm di Conte anti-Covid sono illegittimi. Lo avevano registrato i più autorevoli costituzionalisti, giuristi ed ex pr… -