I Dpcm | illegittimi e anticostituzionali Lo ha stabilito il Tribunale di Roma

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 dicembre 2020), 26 dic – Tutela della libertà o dura lex sed lex? Difficile dare una risposta netta e irremovibile. Lo scorso 16 dicembre la Sez. 6° Civile deldi, con l’ord.45986/2020, ha definito (in premessa)gli ormai leggendariadottati dal governo durante l’emergenza. In particolare, si legge nell’atto, durante il lockdown “hanno violato i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali”. Invocando poi “un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute e tutti gli altri diritti inviolabili”. Isonoe violano le libertà costituzionali Un provvedimento, quello deldi, destinato a fare giurisprudenza e che, se confermato in ...