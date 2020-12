I doni di Salvini ai poveri provocano un fiume di polemiche

Leggi su agi

(Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - La consegna di pacchi dono aidi Milano da parte del leader della Lega Matteoha scatenato undi. In molti, sui social e non solo, hanno accusato il numero uno di via Bellerio di approfittare della sofferenza altrui per farsi pubblicità. Ma alla base delle accuse c'è anche un 'incidente' provocato dalla fotografia che mostra una donna di origine etiope prendere uno dei pacchi. Solo che, stando a quanto denuncia un utente di Facebook che si firma Miky Tibello Secondo, la signora in questione non è una senza tetto ma la residente di un condominio milanese. La Lega risponde con una nota: "Nessun errore e nessun pacco distribuito a caso. A Natale, il leader della Lega Matteoha partecipato alla consegna di alcuni generi alimentari a famiglie che ne avevano ...