I dati Cgia: crollano fatturati delle pmi, boom per giganti del web (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – “La cifra è di quelle da far tremare i polsi: 420 miliardi di euro”. A tanto ammonta la perdita di fatturato registrata quest’anno dalle imprese italiane a causa del Covid. La stima è stata elaborata dall’Ufficio studi della CGIA. “Al netto delle misure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali – denuncia il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – il Governo quest’anno ha stanziato 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia. Ciò vuol dire che a fronte di un crollo del fatturato dell’intero sistema economico del nostro Paese di circa 420 miliardi di euro, il tasso di copertura ha sfiorato il 7 per cento. Un impatto insignificante, sebbene in termini assoluti l’importo complessivo delle misure messe in campo a sostegno delle attività economiche abbia la dimensione di una Finanziaria”. L’Ufficio studi della CGIA tiene a precisare che “il fatturato totale delle imprese in Italia è pari a poco piu’ di 3.100 miliardi di euro”. Con una perdita dei ricavi relativa al 2020 che “dovrebbe aggirarsi attorno ai 420 miliardi, la contrazione rispetto al 2019 sarebbe del 13,5%”. Di tutt’altro segno, invece, i risultati ottenuti dalle multinazionali del web presenti nel nostro Paese. “In attesa del dato annuale, secondo l’area studi di Mediobanca, nel primo semestre del 2020 il fatturato dei big digitali è aumentato del 17 per cento: un vero e proprio boom”, segnala la CGIA “E’ comunque necessario precisare- dichiara il segretario della CGIA Renato Mason- che alle Pmi che hanno subito i contraccolpi più negativi della crisi, ovvero quelle che hanno dovuto chiudere per decreto, i ristori erogati dall’Esecutivo hanno coperto mediamente il 25 per cento circa del calo del fatturato. Le misure di sostegno al reddito approvate da Governo Conte, infatti, sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33 per cento rispetto al 2019. Resta il fatto che anche per queste realtà gli aiuti economici sono stati insufficienti“. Leggi su dire (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA – “La cifra è di quelle da far tremare i polsi: 420 miliardi di euro”. A tanto ammonta la perdita di fatturato registrata quest’anno dalle imprese italiane a causa del Covid. La stima è stata elaborata dall’Ufficio studi della CGIA. “Al netto delle misure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali – denuncia il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – il Governo quest’anno ha stanziato 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia. Ciò vuol dire che a fronte di un crollo del fatturato dell’intero sistema economico del nostro Paese di circa 420 miliardi di euro, il tasso di copertura ha sfiorato il 7 per cento. Un impatto insignificante, sebbene in termini assoluti l’importo complessivo delle misure messe in campo a sostegno delle attività economiche abbia la dimensione di una Finanziaria”. L’Ufficio studi della CGIA tiene a precisare che “il fatturato totale delle imprese in Italia è pari a poco piu’ di 3.100 miliardi di euro”. Con una perdita dei ricavi relativa al 2020 che “dovrebbe aggirarsi attorno ai 420 miliardi, la contrazione rispetto al 2019 sarebbe del 13,5%”. Di tutt’altro segno, invece, i risultati ottenuti dalle multinazionali del web presenti nel nostro Paese. “In attesa del dato annuale, secondo l’area studi di Mediobanca, nel primo semestre del 2020 il fatturato dei big digitali è aumentato del 17 per cento: un vero e proprio boom”, segnala la CGIA “E’ comunque necessario precisare- dichiara il segretario della CGIA Renato Mason- che alle Pmi che hanno subito i contraccolpi più negativi della crisi, ovvero quelle che hanno dovuto chiudere per decreto, i ristori erogati dall’Esecutivo hanno coperto mediamente il 25 per cento circa del calo del fatturato. Le misure di sostegno al reddito approvate da Governo Conte, infatti, sono andate in larghissima parte alle attività che hanno registrato un crollo del giro di affari di almeno il 33 per cento rispetto al 2019. Resta il fatto che anche per queste realtà gli aiuti economici sono stati insufficienti“.

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Dire: A causa della pandemia le imprese italiane hanno subito un tracollo. Non è così per i giganti del web. I dati @cgiamestr… - Agenzia_Dire : A causa della pandemia le imprese italiane hanno subito un tracollo. Non è così per i giganti del web. I dati… - CCKKI : Fatturato in profondo rosso per le #PMI nel 2020 (dati Cgia Mestre: il volume di affari crollato del 13,5%) ma per… - Petiziol : RT @IlFriuli: Occupazione, saldo positivo per @regioneFVGit . Pronto il piano 2021. @alessiarosolen: 'I dati Istat e le ricerche di Cgia di… - GibelliTiziana : RT @IlFriuli: Occupazione, saldo positivo per @regioneFVGit . Pronto il piano 2021. @alessiarosolen: 'I dati Istat e le ricerche di Cgia di… -

Ultime Notizie dalla rete : dati Cgia CGIA contro cashback: ci costerà 4,7 miliardi e favorisce i ricchi StartupItalia Coronavirus, i dati della crisi: in un anno persi 420 miliardi di fatturato

L'analisi della Cgia di Mestre è impietosa: a patire non solo il settore del turismo: "Bisogna passare dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi" ...

Dai tassisti agli ambulanti: nel 2020 crollo del fatturato

L'analisi della Cgia di Mestre è impietosa: a patire non solo il settore del turismo: "Bisogna passare dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi" ... Dai tassisti agli ambulanti, dai lavoratori dello sport ai fieristi nel 2020 secondo i calcoli della Cgia di Mestre si registra un crollo del fatturato di 420 miliardi La cifra è di quelle da far t ...