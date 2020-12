I 70 anni di Nino Frassica: l’attore su Renzo Arbore e la sua preferenza politica (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha da poco festeggiato i 70 anni Nino Frassica che per l’occasione fa un bilancio della sua vita, parlando anche di Renzo Arbore e di politica A chiunque gli faccia presente la sua età lui risponde che non è giusto, perché di anni non se ne sente 70 ma bensì 30. L’inarrestabile Nino Frassica continua L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha da poco festeggiato i 70che per l’occasione fa un bilancio della sua vita, parlando anche die diA chiunque gli faccia presente la sua età lui risponde che non è giusto, perché dinon se ne sente 70 ma bensì 30. L’inarrestabilecontinua L'articolo proviene da YesLife.it.

Nino_TheBest : @flazzeroni29 La prima vittima italiana è del 20 febbraio. I dati dal 1.01 al 20.02 sono inutili. Al 31 marzo i dec… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Fra cinquant'anni di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - nino_pitrone : L'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall'art. 4 della #LeggeScelba at… - nino_pitrone : RT @FabrizioDelpret: In diretta televisiva Bruno #Vespa ha definito i pipistrelli “uccelli”, per essere prontamente ripreso da un ragazzo d… - nino_giovanni : RT @Gaia93712891: 'Da un grande potere derivano grandi responsabilità' Ha 27 anni, vive a Savona e nel tempo libero gira i reparti pediatr… -