Hockey ghiaccio, ICE League: Bolzano supera il Salisburgo e si riprende la vetta della classifica

E' un Santo Stefano felice per Bolzano, che nella ventottesima giornata della ICE Hockey League 2020-2021 batte il Salisburgo per 2-0 e si riprende la vetta della classifica. Gli altoatesini salgono a quota 51 punti e condividono il primato con il Fehervar, ma gli ungheresi hanno disputato ben cinque partite in più dei Foxes. Bolzano inizia il match con la voglia di riscattare la sconfitta subita martedì sul campo del Villach, ma la difesa ospite regge bene per tutto il primo periodo, che si chiude quindi a reti inviolate. L'attacco dei Foxes riesce finalmente a trovare il varco giusto nel secondo end, per la precisione al minuto 30, quando Findlay insacca l'assist di Gazley e Robertson. I padroni di casa raddoppiano ...

