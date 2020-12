Ho amato molto il lavoro | ho scelto la famiglia

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ho 66 anni, nonpiù da diversi anni ma non percepisco ancora la pensione e ho fatto scelte di vita controcorrente: – ho lasciato 2 lavori che mi piacevano, ben retribuiti e che mi davano soddisfazione per la profonda convinzione e necessità di seguire prima le mie 2 figlie e poi i miei 5 nipoti (4 di loro sono donne!). Difficoltà, dubbi e crisi non sono mancate nonostante l’appoggio e la condivisione con mio marito, ma mi sento di aver realizzato la gioia più profonda della donna: il donare la vita e il prendersene cura mettendo tutto questo al primo posto, sopra cioè ad ogni filosofia sociale corrente, vincendo le paure e le tentazioni. Non mi sento un’eroina, tutt’altro, semmai mi sento fortunata, ma questa convinzione per la donna è atavica, è primordiale e come tale va rispettata e tenuta in forte considerazione. L’emancipazione e la parità ...