Highlights e gol Arsenal-Chelsea 3-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 26 dicembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Arsenal-Chelsea, match valevole per il tradizionale 'Boxing Day, della Premier League 2020/2021. Il derby di Londra va ai Gunners che provano a risalire in classifica e lo fanno con una bella e convincente prestazione: a segno Lacazette su calcio di rigore, Xhaka su calcio di punizione e Saka che con un tiro cross beffa Mendy. Nel finale il gol inutile di Abraham e poi il rigore sbagliato da Jorginho. Partita da dimenticare per i ragazzi di Frank Lampard che tra due giorni torneranno in campo per affrontare l'Aston Villa. 1-0 2-0 3-0 3-1 LENO PARA IL RIGORE A JORGINHO SportFace.

