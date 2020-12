Heather Parisi sul vaccino anticovid: “Io e la mia famiglia non lo faremo”, sul web si scatena una bufera (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ tempo di vaccino anticovid e, per chi non sta aspettando altro nella speranza di uscire da questo incubo che si chiama covid e rimpossessarsi della propria vita, della propria socialità e della propria salute, c’è anche chi non ha alcuna intenzione di sottoporsi a tale potenziale cautela perché i tempi di sperimentazione sembrano troppo ridotti per dare la sensazione che sia sicuro. Tra i tanti che, anche sui social prendono posizione sul vaccino, c’è stata anche Heather Parisi che, senza usare mezzi termini e andando dritta al sodo ha espresso la sua idea: lei e la sua famiglia non si vaccineranno. Le dichiarazioni di Heather Parisi Qualche giorno fa, Heather Parisi sui socialha scritto così: «So che in ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ tempo die, per chi non sta aspettando altro nella speranza di uscire da questo incubo che si chiama covid e rimpossessarsi della propria vita, della propria socialità e della propria salute, c’è anche chi non ha alcuna intenzione di sottoporsi a tale potenziale cautela perché i tempi di sperimentazione sembrano troppo ridotti per dare la sensazione che sia sicuro. Tra i tanti che, anche sui social prendono posizione sul, c’è stata ancheche, senza usare mezzi termini e andando dritta al sodo ha espresso la sua idea: lei e la suanon si vaccineranno. Le dichiarazioni diQualche giorno fa,sui socialha scritto così: «So che in ...

