Heather Parisi non vuole vaccinarsi? Allora non ha diritto a curarsi negli ospedali italiani (Di sabato 26 dicembre 2020) Prendetela sul serio. Non bisogna rispondere ai proclami di Heather Parisi contro la campagna vaccinale con una alzata di spalle. Né con una ingiuria. E nemmeno con fesserie del tipo "ma lei è una soubrette", eccetera. Bisogna prenderla terribilmente sul serio (perché ha il coraggio di dire quello che oggi in Italia pensano tante persone) e risponderle con altrettanto rigore, perché il suo proclama è una sfida che merita una risposta. Quindi se Heather Parisi dice: "Non vaccinerò né me stessa, e né la mia famiglia, perché quello è un vaccino sperimentale", bisogna chiarire una serie di punti importanti. Il primo: non è la Parisi (e nemmeno chi scrive) a decidere se il vaccino funziona o no: sono le autorità mediche. Le stesse che decidono tutti i protocolli sanitari della nostra vita, dalle terapie ...

