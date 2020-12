Heather Parisi, dopo l’attacco al vaccino arriva quello ai giornalisti (Di sabato 26 dicembre 2020) Non si placa la scia di polemiche dopo l’annuncio di Heather Parisi, arrivato qualche giorno fa via social, nel quale dichiarava che non avrebbe fatto il vaccino. Ora l’ex ballerina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 26 dicembre 2020) Non si placa la scia di polemichel’annuncio dito qualche giorno fa via social, nel quale dichiarava che non avrebbe fatto il. Ora l’ex ballerina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - Corriere : Heather Parisi: «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino. So che sarò attaccata» - Corriere : Vaccino anti-Covid, Burioni su Heather Parisi: «Se si ammala si attacca al tram» - modamanager : RT @AlfioKrancic: Burioni su Heather Parisi che non si vuole vaccinare: 'Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attac… - ElisabettaCose3 : RT @RobertoBurioni: Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il problem… -