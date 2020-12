Heather Parisi dice no al vaccino. Ecco perché non lo farà (Di sabato 26 dicembre 2020) Il motivo lo ha spiegato la ballerina sul suo profilo Instagram In un lungo post Heather Parisi spiega il motivo per il quale non farà il vaccino. Né lei né la sua famiglia. Ecco cosa scrive Heather Parisi: “Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia – scrive -. In Cina al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone (su 1.4 miliardi!). È prevista la vaccinazione di 50 milioni, ma la risposta della gente è molto tiepida per ammissione delle stesse autorità che non stanno forzando la mano. A Hong Kong sarà disponibile forse a Gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino. Io sono per la libertà vaccinale (cosìdetto consenso informato) che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Il motivo lo ha spiegato la ballerina sul suo profilo Instagram In un lungo postspiega il motivo per il quale nonil. Né lei né la sua famiglia.cosa scrive: “Molti mi hanno chiesto qual è la situazione delin Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia – scrive -. In Cina al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone (su 1.4 miliardi!). È prevista la vaccinazione di 50 milioni, ma la risposta della gente è molto tiepida per ammissione delle stesse autorità che non stanno forzando la mano. A Hong Kong sarà disponibile forse a Gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale. Io sono per la libertà vaccinale (cosìdetto consenso informato) che ...

