Hamilton apre al rinnovo | “Nei prossimi giorni sentirò Toto Wolff”

Leggi su meteoweek

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lewisfa capire che potrebbero avviarsi neile trattative per il prolungamento del contratto. Attualmente il legame tra il campione del mondo e la Mercedes è in scadenza a fine 2021. Ed emerge soddisfazione per la permanenza del team principal. Lewise la Mercedes, un rapporto di lavoro che si è L'articoloal“Nei” proviene da www.meteoweek.com.