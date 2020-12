Guardate questo furgone, lì dentro c’è la nostra salvezza: addio coronavirus (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ arrivato come il più prezioso dei portavalori. Il furgone con i primi vaccini anti covid è a Roma, oggi allo Spallanzani. furgone vacciniE’ arrivato a Roma scortato da decine di auto con le sirene lampeggianti, come il portavalori più prezioso. Ma dentro quel furgone c’era molto più di una montagna di soldi. dentro quel furgone c’era la nostra salvezza. addio coronavirus: sono arrivate a Roma le prime dosi del vaccino anti covid Pfizer-Biontech, ha fatto sosta alla caserma Tor di Quinto di Roma scortato dai carabinieri. Oggi, sabato 26 dicembre, arriverà ll’ospedale Spallanzani dove saranno effettuate le prime vaccinazioni. Domani, 27dicembre, la prima somministrazione. Sono nella Capitale le ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ arrivato come il più prezioso dei portavalori. Ilcon i primi vaccini anti covid è a Roma, oggi allo Spallanzani.vacciniE’ arrivato a Roma scortato da decine di auto con le sirene lampeggianti, come il portavalori più prezioso. Maquelc’era molto più di una montagna di soldi.quelc’era la: sono arrivate a Roma le prime dosi del vaccino anti covid Pfizer-Biontech, ha fatto sosta alla caserma Tor di Quinto di Roma scortato dai carabinieri. Oggi, sabato 26 dicembre, arriverà ll’ospedale Spallanzani dove saranno effettuate le prime vaccinazioni. Domani, 27dicembre, la prima somministrazione. Sono nella Capitale le ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardate questo Guardate questo furgone, lì dentro c'è la nostra salvezza: addio... CheNews.it Natale 2020: guardare oltre la pandemia!

Il lieto annunzio del Bambino di Betlemme: “darci una mano l’un l’altro, consapevoli che nessuno si salva da solo: Gesù, che si fa uomo come noi, è la mano tesa di Dio Padre perché “nulla e nessuno va ...

Zogno: ambulatorio unico per 4 medici di base

“La pandemia ha inevitabilmente cambiato i paradigmi della sanità. – spiega Sonzogni – Questo progetto guarda alle nuove sfide che questo difficile periodo passato ci ha posto: collaborazione dei ...

