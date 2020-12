Gualtiero Marchesi: i link per ritrovare il Maestro (Di sabato 26 dicembre 2020) Gualtiero Marchesi è stato il fondatore della cucina italiana così come la conosciamo oggi. Ha colto l’essenza della cucina francese e l’ha trasferita nel nostro Paese, rinnovando quello che fino ad allora era un territorio di grandissime materie prime, di ricette di tradizione ma non certo di grande cucina professionale. Ha dato al cuoco una notorietà e una professionalità che prima questa figura non aveva mai avuto, ha permesso alla cucina italiana di definirsi, di comprendere la sua essenza e di elevarsi al rango delle più quotate a livello internazionale. Un riferimento assoluto, dunque, e un grande Maestro: alla sua scuola sono cresciute intere generazioni di cuochi, che hanno contribuito a migliorare il livello della gastronomia nostrana e hanno aperto nuovi scenari, cogliendo il suo primo insegnamento, quello di essere sempre ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 dicembre 2020)è stato il fondatore della cucina italiana così come la conosciamo oggi. Ha colto l’essenza della cucina francese e l’ha trasferita nel nostro Paese, rinnovando quello che fino ad allora era un territorio di grandissime materie prime, di ricette di tradizione ma non certo di grande cucina professionale. Ha dato al cuoco una notorietà e una professionalità che prima questa figura non aveva mai avuto, ha permesso alla cucina italiana di definirsi, di comprendere la sua essenza e di elevarsi al rango delle più quotate a livello internazionale. Un riferimento assoluto, dunque, e un grande: alla sua scuola sono cresciute intere generazioni di cuochi, che hanno contribuito a migliorare il livello della gastronomia nostrana e hanno aperto nuovi scenari, cogliendo il suo primo insegnamento, quello di essere sempre ...

In occasione del terzo anniversario della scomparsa del padre professionale dei cuochi italiani, una selezione del meglio che su di lui si trova online e che ci aiuta a ricostruire la sua personalità ...

L'immagine culinaria che riassume l'epoca è fatalmente quel mix di crostacei che una volta nuotavano, anzi affogavano, in una crema rosata dentro a un calice e che nei menù alla voce antipasti ricorre ...

