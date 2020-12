"Grazie al Covid diventa la più grande economia al mondo". Il report sulla Cina? Inquietanti sospetti: "Occidente fregato" (Di sabato 26 dicembre 2020) Il coronavirus ha dato uno slancio alla Cina. Stando all'analisi compiuta dal Centre for Economics and Business Research (Cebr) il Paese di Xi Jinping supererà gli Stati Uniti e diventerà la più grande economia del mondo nel 2028. Questo il sunto del report annuale pubblicato il 26 dicembre. Ma c'è di più perché la previsione vede la crescita cinese in netto anticipo rispetto ai cinque anni prima precedentemente stimati. L'accelerazione è infatti colpa del Covid. In sostanza la causa del "sorpasso" anticipato è la differente e divergente traiettoria di recupero dopo la pandemia. "La pandemia da Covid-19, le relative ricadute economiche e la differenza nelle politiche di contrasto" al virus, si legge nel report, hanno decisamente "ribaltato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Il coronavirus ha dato uno slancio alla. Stando all'analisi compiuta dal Centre for Economics and Business Research (Cebr) il Paese di Xi Jinping supererà gli Stati Uniti e diventerà la piùdelnel 2028. Questo il sunto delannuale pubblicato il 26 dicembre. Ma c'è di più perché la previsione vede la crescita cinese in netto anticipo rispetto ai cinque anni prima precedentemente stimati. L'accelerazione è infatti colpa del. In sostanza la causa del "sorpasso" anticipato è la differente e divergente traiettoria di recupero dopo la pandemia. "La pandemia da-19, le relative ricadute economiche e la differenza nelle politiche di contrasto" al virus, si legge nel, hanno decisamente "ribaltato la ...

