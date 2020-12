Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sotto la coperta (Di sabato 26 dicembre 2020) Archiviato il flirt con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli sembra aver instaurato una nuova “amicizia speciale” nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino è stato infatti “beccato” in atteggiamenti molto intimi con Giulia Salemi. È successo il giorno di Natale: i due si sono ritrovati da soli in giardino e, dal momento che pioveva, si sono riparati sotto una pesante coperta, in un angolo appartato anche dalle telecamere. Nascosti e protetti dalla coperta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono scambiati confidenze e tenerezze: le telecamere non sono riuscite a riprendere tutto, ma si udivano distintamente i suoni delle loro voci, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Archiviato il flirt con Elisabetta Gregoraci,sembra aver instaurato una nuova “amicizia speciale” nella casa delVip. L’ex velino è stato infatti “beccato” in atteggiamenti molto intimi con. Èil giorno di Natale: i due si sono ritrovati da soli in giardino e, dal momento che pioveva, si sono riparatiuna pesante, in un angolo appartato anche dalle telecamere. Nascosti e protetti dallasi sono scambiati confidenze e tenerezze: le telecamere non sono riuscite a riprendere tutto, ma si udivano distintamente i suoni delle loro voci, le ...

