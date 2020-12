Grande Fratello Vip 5 | i segnali di Natalia Paragoni su Instagram

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nei giorni in cui i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto i regali da parte dei propri cari,ha pubblicato degli scatti assieme ad Andrea Zelletta. Un gesto che viene considerato alquanto strano, visto che il suo fidanzato è andato in crisi per il comportamento che la ragazza ha assunto nei suoi confronti nell’unico momento in cui avrebbe potuto farsi sentire più vicina a lui. Gossip GF Vip, i concorrenti criticanoIn poche ore,è divenuta la protagonista del gossip e delle discussioni tra i concorrenti del GF Vip. Non è affatto piaciuto il gesto fatto nei confronti di Andrea Zelletta, il quale, dalla maggior parte dei coinquilini, viene descritto come un atto compiuto per cercare un po’ di notorietà. Non solo, i Vipponi hanno ...