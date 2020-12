‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 103: commenti al live (Di sabato 26 dicembre 2020) giorno 103 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 26 dicembre 2020)103 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - federico20056 : RT @candemet8992: Tommaso: CIOÈ NATALIA FA UNA FINTA PIAZZATA PER UN’OSPITATA TELEVISIVA AL GRANDE FRATELLO? QUESTA STA FUORI PEGGIO DI NOI… - AdpTeresa : tollera con pazienza i difetti di tuo fratello, sorridi di fronte alle difficoltà Le piccole abnegazioni della gio… -