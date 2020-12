Gran Bretagna, al via i test sul farmaco anti Covid che garantirebbe immunità immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Gli scienziati inglesi hanno iniziato la sperimentazione di un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Sars-CoV-2 di sviluppare il Covid, cioè la malattia innescata dalla presenza del virus. Lo riporta il Guardian. La novità del farmaco starebbe nel fatto che questo nuovo ritrovato sarebbe in grado di garantire una immunità immediata – della durata di 6-12 mesi – contro il coronavirus. Il farmaco anti Covid a base di anticorpi monoclonali Si tratta di una trattamento basati sugli anticorpi monoclonali di cui si sta studiando la somministrazione come terapia di emergenza per i gruppi a rischio: anziani ospiti di rsa, immunosoppressi, pazienti con patologie pregresse. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 26 dic – Gli scienziati inglesi hanno iniziato la sperimentazione di un nuovoche potrebbe impedire a chi è stato esposto al Sars-CoV-2 di sviluppare il, cioè la malattia innescata dalla presenza del virus. Lo riporta il Guardian. La novità delstarebbe nel fatto che questo nuovo ritrovato sarebbe in grado di garre una– della durata di 6-12 mesi – contro il coronavirus. Ila base dicorpi monoclonali Si tratta di una trattamento basati suglicorpi monoclonali di cui si sta studiando la somministrazione come terapia di emergenza per i gruppi a rischio: anziani ospiti di rsa, immunosoppressi, pazienti con patologie pregresse. ...

