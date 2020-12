Governo da lockdown a Italia divisa in zone, il 2020 di Conte alle prese col coronavirus (4) (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il 27 febbraio Conte presiede il vertice italo-francese, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, nonostante l'allarmismo crescente sulla situazione Italiana, vola a Napoli e con il premier passeggia per le vie del centro storico. Insieme, Conte e Macron fanno visita al 'Cristo velato' di Giuseppe Sanmartino per rilanciare l'immagine nel mondo di un'Italia drammaticamente minacciata dal virus. Ma ormai l'argine è rotto, il 4 marzo il premier annuncia in una conferenza stampa a Palazzo Chigi il rinvio a data da destinarsi del referendum sul taglio dei parlamentari mentre il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, con una doccia gelata per milioni di famiglie Italiane annuncia la chiusura delle scuole. Solo tre giorni più tardi il segretario dem e governatore del Lazio Nicola ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il 27 febbraiopresiede il vertice italo-francese, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, nonostante l'allarmismo crescente sulla situazionena, vola a Napoli e con il premier passeggia per le vie del centro storico. Insieme,e Macron fanno visita al 'Cristo velato' di Giuseppe Sanmartino per rilanciare l'immagine nel mondo di un'drammaticamente minacciata dal virus. Ma ormai l'argine è rotto, il 4 marzo il premier annuncia in una conferenza stampa a Palazzo Chigi il rinvio a data da destinarsi del referendum sul taglio dei parlamentari mentre il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, con una doccia gelata per milioni di famigliene annuncia la chiusura delle scuole. Solo tre giorni più tardi il segretario dem e governatore del Lazio Nicola ...

ladyonorato : Trib. Roma, Sez. 6° Civile, ord. n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020: i Dpcm adottati dal Governo durante l’eme… - riotta : Sfogliare i giornali italiani di sabato pre #lockdown ci sono giornali Pravda, servi del governo Conte e giornali… - riotta : Confusione al governo. Punto. #lockdown #COVID19 Come seminare ansia alla vigilia di Natale, anzichè dettare poch… - MicheleN967 : @bonnie379 Ma cristo. Se il Vaccino non è testato per INTERROMPERE LA TRASMISSIONE e le regole rimarranno come l'AI… - ItalObserver : @valy_s @christi55392032 @ladyonorato Aprire tutto per salvare l’economia e le partite IVA é quello che il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo lockdown Il lockdown di Natale, la prudenza del governo: “Allerta, ma per le feste no a misure più pesanti” la Repubblica Governo da lockdown a Italia divisa in zone, il 2020 di Conte alle prese col coronavirus (7)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – A maggio iniziano a scorgersi le prime luci in fondo al tunnel. Il governo pian piano inizia ad allentare la morsa del lockdown e arriva una maxi manovra da 55 ...

MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

La pandemia ha di fatto bloccato la crescita degli stipendi, ma il quadro cambia a seconda dei settori. Si consolida il gender pay gap ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – A maggio iniziano a scorgersi le prime luci in fondo al tunnel. Il governo pian piano inizia ad allentare la morsa del lockdown e arriva una maxi manovra da 55 ...La pandemia ha di fatto bloccato la crescita degli stipendi, ma il quadro cambia a seconda dei settori. Si consolida il gender pay gap ...