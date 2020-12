Governo da lockdown a Italia divisa in zone, il 2020 di Conte alle prese col coronavirus (3) (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il 31 gennaio segna l'inizio dell'incubo. Il Cdm vara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi per il rischio legato alla diffusione del Covid, il virus che ha messo in ginocchio la Cina. Ma al netto dei contraccolpi economici, già avvertiti soprattutto nel nord Italia, il nemico appare lontano, non è ancora tra noi. Lo sono al contrario i dissidi e i contrasti che animano il Governo e che Conte fatica a tenere a bada. Ad agitare le acque è ancora una volta l'ex premier e leader di Iv, Matteo Renzi: il 13 febbraio il Consiglio dei ministri vara la riforma del processo penale, assenti le due ministre renziani Teresa Bellanova e Elena Bonetti, in segno di disaccordo con la riforma della prescrizione targata Bonafede e al centro di un lungo braccio di ferro che ha visto battagliare anche i dem. Crescono i rumors su un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il 31 gennaio segna l'inizio dell'incubo. Il Cdm vara lo stato di emergenza sanitaria per sei mesi per il rischio legato alla diffusione del Covid, il virus che ha messo in ginocchio la Cina. Ma al netto dei contraccolpi economici, già avvertiti soprattutto nel nord, il nemico appare lontano, non è ancora tra noi. Lo sono al contrario i dissidi e i contrasti che animano ile chefatica a tenere a bada. Ad agitare le acque è ancora una volta l'ex premier e leader di Iv, Matteo Renzi: il 13 febbraio il Consiglio dei ministri vara la riforma del processo penale, assenti le due ministre renziani Teresa Bellanova e Elena Bonetti, in segno di disaccordo con la riforma della prescrizione targata Bonafede e al centro di un lungo braccio di ferro che ha visto battagliare anche i dem. Crescono i rumors su un ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – A maggio iniziano a scorgersi le prime luci in fondo al tunnel. Il governo pian piano inizia ad allentare la morsa del lockdown e arriva una maxi manovra da 55 ...

