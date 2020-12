Google Traduttore latino italiano | ecco come utilizzarlo al meglio

Leggi su giornal

Tra le numerose funzionalità dinon può che mancare il supporto ad una lingua considerata morta ma ancora molto presente in svariate lingue moderne, le cosiddette leolatine, ossia quelle che derivano anche dall', lo spagnolo, il portoghese, il francese. Non è un caso che ilsia ancora utilizzato in fase di studio, ed anche in determinati ambiti legati al Clero. Non stupisce quindi che ilsia tra le lingue disponibili per la traduzione anche in Translate, sebbene data la natura dell'idioma stesso, è opportuno evitare di formulare frasi molto complesse, magari con termini o verbi originariamente assenti nel.