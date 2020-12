Gomez, l’Atalanta vuole ricucire lo strappo. Il prezzo complica la cessione (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora dubbi sul futuro di Alejandro Gomez: l’Atalanta chiede tra 8 e 12 milioni per il suo cartellino e prova a ricucire lo strappo con l’argentino Il futuro di Alejandro Gomez sta cominciando a diventare un’incognita. Le ipotesi di calciomercato che lo vedono nel mirino, soprattutto, di Inter e Roma continuano a circolare, ma nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 dicembre 2020) Ancora dubbi sul futuro di Alejandrochiede tra 8 e 12 milioni per il suo cartellino e prova alocon l’argentino Il futuro di Alejandrosta cominciando a diventare un’incognita. Le ipotesi di calciomercato che lo vedono nel mirino, soprattutto, di Inter e Roma continuano a circolare, ma nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

passione_inter : Di Marzio: 'L'Atalanta non vuole regalare Gomez. Si riapre la pista estera, difficile ricucire lo strappo' -… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Papu Gomez, la comunicazione dell'Atalanta all'agente: 'Per il nuovo club...' ? - SOSFanta : ?? Papu Gomez, la comunicazione dell'Atalanta all'agente: 'Per il nuovo club...' ? - GoalItalia : Gomez e l'Atalanta, le acque si calmano: cessione prima ipotesi, ma non è esclusa la permanenza ?? - infoitsport : Quando Papu Gomez ‘anticipò’ cosa stava per succedere con Gasperini e l’Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez l’Atalanta Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera