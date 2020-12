Golf | Greg Norman positivo al Covid e ricoverato in ospedale | “Un brutto Natale”

(Di sabato 26 dicembre 2020)è risultatoal-19 ed èin undella Florida. A renderlo noto è lo stesso campione diaustraliano con un post su Instagram. “Il mio, direi che questo riassume tutto – scrivepubblicando un selfie dal letto d’– Non vedo l’ora di uscire e guardare oltre verso il 2021.” Positiva anche la moglie di, che la scorsa settimana aveva giocato insieme al figlio nel PNC Championship, lo stesso torneo che ha visto in campo Tiger Woods insieme al figlio Charlie., 66 anni a febbraio, è soprannominato “lo Squalo” e nella sua carriera ha vinto per due volte l’Open Championship. Ad oggi il solo Tiger Woods ha passato ...

Golf, il campione australiano Greg Norman è risultato positivo al Covid ed è ricoverato in Florida: "Un brutto Natale" ...A Orlando è festa sul green con i big in gara con i propri familiari. La scena è tutta per il piccolo Woods che in buca 3 ha messo a segno un ...