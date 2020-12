Giulia Salemi su Instagram con un abito rosa di paiettes, che schianto-FOTO (Di sabato 26 dicembre 2020) La Salemi appare incantevole su Instagram in un abito rosa di paiettes e un regalo d’oro enorme davanti a lei Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@GiuliaSalemi) Lo staff di Giulia Salemi supporta l’influencer che è all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Condividono quindi una FOTO della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 26 dicembre 2020) Laappare incantevole suin undie un regalo d’oro enorme davanti a lei Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) Lo staff disupporta l’influencer che è all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Condividono quindi unadella L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Tra Pierpaolo e Giulia potrebbe nascere qualcosa??? #GFVIP - 20Imy : Giulia Salemi instaura i rapporti come se avesse 13 anni.. #gfvip - MartinaTerella : RT @slowdancing19: “mi sento molto giulia salemi in questo momento” ??? #zorzelli #prelemi #GFVIP - adorevcoffee : RT @slowdancing19: “mi sento molto giulia salemi in questo momento” ??? #zorzelli #prelemi #GFVIP - fregauncaxxo : RT @slowdancing19: “mi sento molto giulia salemi in questo momento” ??? #zorzelli #prelemi #GFVIP -