Giulia De Lellis lancia l’allarme sui social (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle ultime stories postate Giulia De Lellis ha cercato di mettere in guardia i suoi followers da una serie di truffe che, di recente, stanno diventando piuttosto comuni sui social! Con i suoi 5 milioni di followers Giulia De Lellis è semper molto attiva sui social. Di recente ha passato molto tempo a consigliare ai suoi fan idee regalo per amici e parenti e outfit da sfruttare a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle ultime stories postateDeha cercato di mettere in guardia i suoi followers da una serie di truffe che, di recente, stanno diventando piuttosto comuni sui! Con i suoi 5 milioni di followersDeè semper molto attiva sui. Di recente ha passato molto tempo a consigliare ai suoi fan idee regalo per amici e parenti e outfit da sfruttare a Articolo completo: dal blog SoloDonna

onedmalikhugg : Comunque ho appena sclerato in un commento su Instagram sotto il nuovo post di Giulia de lellis perché quella facci… - ohsoalexx : ogni giorno è un giorno adatto per confermare quanto sia testa di cazzo giulia de lellis - Ladyxxx25010506 : @Methamorphose30 @eliscrivecose Digli di multare Giulia De Lellis che ci sono prove concrete che fa come cazzo le p… - EireenViolet : Veniamo all'intricato gossip:Giulia De Lellis stava con Damante, Dama l'ha tradita con Sonia.Dayane stava con Beret… - lusurpateur_ : @fa_buio PresAntare perché ormai dopo tutti quegli spot di Natale parlo come Giulia De Lellis. -