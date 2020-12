Giorgia Palmas positiva al Covid | come stanno le figlie Mia e Sofia

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo l’annuncio di Filippo Magnini che ha reso noto di essere stato trovato positivo alcostringendolo a stare lontano dalla compagnae dalla figlia di appena tre mesi Mia, anche la showgirl ha annunciato di aver contratto il virus. Per la coppia e la loro famiglia è stato un Natale atipico, non solo sono stati costretti a stare lontano l’uno dall’altro ma anche a separarsi dalleha comunicato con un post social di essereal, per ora sta bene e la figlia piccola non ha ancora dato particolari segnali di disagio, mentreè negativa e si trova dal padre Davide Bombardini.è in quarantena, non ha particolari sintomi e si augura che tutto proceda in ...