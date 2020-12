GFVIP, Andrea Zelletta preoccupato: la reazione di Natalia Paragoni (Di sabato 26 dicembre 2020) Natale di incertezze per Andrea Zelletta, chiuso nella casa del GFVIP da più di cento giorni e al limite della sopportazione. Nella giornata di ieri i vipponi hanno aperto i regali dei loro parenti, doni rappresentativi per fargli trascorrere la festività un po’ meno soli. Andrea Zelletta ha aperto i regali dei genitori, dei nonni e anche della sorella, poi con emozione ha scartato anche il regalo della fidanzata Natalia Paragoni che misteriosamente non le ha fatto neanche gli auguri. Il messaggio di Natalia e lo stesso dono hanno allarmato l’ex tronista che poco ha compreso, nonostante l’aiuto dei gieffini in casa che hanno tentato di consolarlo, le intenzioni della fidanzata. Andrea è sicuro di essersi comportato bene, di non aver ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Natale di incertezze per, chiuso nella casa delda più di cento giorni e al limite della sopportazione. Nella giornata di ieri i vipponi hanno aperto i regali dei loro parenti, doni rappresentativi per fargli trascorrere la festività un po’ meno soli.ha aperto i regali dei genitori, dei nonni e anche della sorella, poi con emozione ha scartato anche il regalo della fidanzatache misteriosamente non le ha fatto neanche gli auguri. Il messaggio die lo stesso dono hanno allarmato l’ex tronista che poco ha compreso, nonostante l’aiuto dei gieffini in casa che hanno tentato di consolarlo, le intenzioni della fidanzata.è sicuro di essersi comportato bene, di non aver ...

Natale di incertezze per Andrea Zelletta, chiuso nella casa del GFVIP da più di cento giorni e al limite della sopportazione. Nella giornata di ieri i vipponi hanno aperto i regali dei loro parenti, ...

