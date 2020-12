GFVip 5, Andrea Zelletta sconvolto dal regalo della sua fidanzata: il motivo (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare colpi di scena anche durante le feste di Natale. La produzione ha deciso di far arrivare all’interno della casa più spiata d’Italia dei regali da parte dei parenti dei “Vipponi”. Ogni concorrente così ha ricevuto il suo dono di Natale. Andrea Zelletta, però, una volta aperto il pacco da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni, è andato completamente in crisi. Il contenuto misterioso all’interno della scatola ha scatenato in lui una strana reazione. Andrea nascondeva un segreto che Natalia ha scoperto durante questi suoi mesi di assenza? Sicuramente la ragazza voleva mandare a Zelletta un messaggio preciso all’interno del GFVip 5 attraverso il suo regalo. Messaggio però ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare colpi di scena anche durante le feste di Natale. La produzione ha deciso di far arrivare all’internocasa più spiata d’Italia dei regali da parte dei parenti dei “Vipponi”. Ogni concorrente così ha ricevuto il suo dono di Natale., però, una volta aperto il pacco da partesuaNatalia Paragoni, è andato completamente in crisi. Il contenuto misterioso all’internoscatola ha scatenato in lui una strana reazione.nascondeva un segreto che Natalia ha scoperto durante questi suoi mesi di assenza? Sicuramente la ragazza voleva mandare aun messaggio preciso all’interno del5 attraverso il suo. Messaggio però ...

GrandeFratello : Andrea non comprende il gesto di Natalia: è uno scherzo o un addio? #GFVIP - GrandeFratello : Un’amara sorpresa per Andrea da parte della fidanzata Natalia...?? #GFVIP - GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Andrea Zenga sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - coryftnaya : RT @Viperissima_: Quel, apparentemente casuale, lapsus 'Damante' di Alfonso al posto di Zelletta, seguito dal 'beh vabbè, un Andrea vale l'… - bohdaifaniente : Natalia: non l’ho fatto per andare in tv... *tra pochi giorni* Gf:Natalia paragoni e il regalo misterioso.... Live… -