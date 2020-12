‘Gf Vip’, un’iconica ex protagonista del reality annuncia la fine della sua relazione: “Mancava il rispetto” (Di sabato 26 dicembre 2020) Valeria Marini e il suo ormai ex fidanzato Gianluigi Martino si sono detti addio. Ad annunciare la rottura al settimanale Oggi è stata l’ex concorrente del Gf Vip e, stando alle sue parole, non dev’essere stata una separazione semplice. I due, insieme dal febbraio del 2019, si sono sempre fatti vedere poco insieme, ma quando Valeria ha avuto modo di parlare del suo compagno si è detta innamoratissima e felice di averlo al suo fianco nonostante i loro vent’anni di differenza. Qualcosa tra di loro non ha però funzionato, come la Marini ha spiegato al noto settimanale: La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 dicembre 2020) Valeria Marini e il suo ormai ex fidanzato Gianluigi Martino si sono detti addio. Adre la rottura al settimanale Oggi è stata l’ex concorrente del Gf Vip e, stando alle sue parole, non dev’essere stata una separazione semplice. I due, insieme dal febbraio del 2019, si sono sempre fatti vedere poco insieme, ma quando Valeria ha avuto modo di parlare del suo compagno si è detta innamoratissima e felice di averlo al suo fianco nonostante i loro vent’anni di differenza. Qualcosa tra di loro non ha però funzionato, come la Marini ha spiegato al noto settimanale: La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di ...

