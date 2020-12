GF Vip | Pierpaolo e Giulia si sono baciati davanti a tutti | il video

(Di sabato 26 dicembre 2020) È scattato il primo bacio tra i Prelemi: complice un gioco ideato dagli autori, l'ex velino ha trascinato la concorrente sotto al vischio per ben due volte! L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Colpo di scea al GF Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: arriva il bacio tanto atteso! Ecco cosa è successo nella casa ...E’ arrivato il tanto atteso bacio tra Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si annusavano da giorni, web e vipponi in delirio In questi giorni nella Casa c’era fermento per il possibile ...