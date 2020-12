GF VIP | Pier Paolo e Giulia Salemi | scatta il bacio nella casa Il VIDEO

Leggi su instanews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Complice un gioco del Grande Fratello,si danno il loro primo vero. Vipponi in estasi, ilErano giorni che il web aspettava con ansia iltra l’ex velinoPretelli e. I due, dopo l’uscita dalladi Elisabetta Gragoraci, avevano iniziato a scambiarsi abbracci, tenerezze e sguardi inequivocabili, ma l’influencer era combattuta e non voleva lasciarsi andare per non essere la seconda scelta di Pretelli. Fonte: webMa oggi il GF ci ha messo lo zampino e, complice un gioco indettodove, al suono della sirena, i vipponi dovevano scambiarsi dei baci, ecco che i due hanno ...