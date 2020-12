GF Vip: il regalo di Natalia Paragoni mette in crisi Zelletta (Di sabato 26 dicembre 2020) Il regalo che Natalia Paragoni ha fatto recapitare ad Andrea nella Casa del Grande Fratello ha mandato in profonda crisi l’ex tronista che non capisce se quello della fidanzata sia un addio o altro. Da quando il programma è stato prolungato i vipponi hanno saputo che avrebbero dovuto passare il Natale nella Casa del Grande Fratello Vip. I vipponi, però, hanno potuto mandare dei regali ai loro amici e familiari Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilcheha fatto recapitare ad Andrea nella Casa del Grande Fratello ha mandato in profondal’ex tronista che non capisce se quello della fidanzata sia un addio o altro. Da quando il programma è stato prolungato i vipponi hanno saputo che avrebbero dovuto passare il Natale nella Casa del Grande Fratello Vip. I vipponi, però, hanno potuto mandare dei regali ai loro amici e familiari Articolo completo: dal blog SoloDonna

