Gf Vip, Caso Zelletta/Natalia: Dayane lancia bomba sulla coppia (Di sabato 26 dicembre 2020) La modella brasiliana rivela informazioni top secret a Tommaso e Cecilia riguardo, intanto su Instagram la fidanzata di Andrea prova a chiarire la situazione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 dicembre 2020) La modella brasiliana rivela informazioni top secret a Tommaso e Cecilia riguardo, intanto su Instagram la fidanzata di Andrea prova a chiarire la situazione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lattuga99 : RT @Francyb_90: Guarda caso tutti i vip chiedono il domandone all'ignoto giusto...che coincidenza ?? #isolitiignoti - Francyb_90 : Guarda caso tutti i vip chiedono il domandone all'ignoto giusto...che coincidenza ?? #isolitiignoti - GentileschiAnna : @ImolaOggi tanto il vaccino per loro e' placebo o finzione. i bambini vittime da vaccino come gli adulti non sono m… - AlessiofFratini : @1234567piopio Ma che ne sai? Sei per caso qualche vip usciro sotto copertura? (Ironico) - albemutti : @Azione_it @NunzioAngiola @Piu_Europa Sarebbe forse il caso che i media italioti versassero fiumi di inchiostro su… -