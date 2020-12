GF Vip, Andrea Zelletta sconvolto dal regalo di Natale (e bigliettino) della fidanzata. Casa ‘gelata’ (Di sabato 26 dicembre 2020) La sera di Natale il Grande Fratello Vip non è andato in onda, ma come aveva annunciato Alfonso Signorini in diretta i concorrenti hanno trascorso momento spensierati nella Casa e ricevuto numerosi videomessaggi d’auguri e regali da scartare da parte dei loro familiari. Per alcuni di loro il filmato non è stata una vera sorpresa perché si è ripetuto il video già andato in onda lunedì sera in puntata. Qualcuno come Dayane Mello invece ha ricevuto altre clip, anche da suo papà e i suoi fratelli dal Brasile. E poi da tutta la famiglia Sala. Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sono tra i vipponi destinatari dello stesso video della puntata. Quindi un breve augurio da parte delle loro famiglie ma zero messaggi dai loro rispettivi fidanzati, rispettivamente Giuliano e Natalia Paragoni. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) La sera diil Grande Fratello Vip non è andato in onda, ma come aveva annunciato Alfonso Signorini in diretta i concorrenti hanno trascorso momento spensierati nellae ricevuto numerosi videomessaggi d’auguri e regali da scartare da parte dei loro familiari. Per alcuni di loro il filmato non è stata una vera sorpresa perché si è ripetuto il video già andato in onda lunedì sera in puntata. Qualcuno come Dayane Mello invece ha ricevuto altre clip, anche da suo papà e i suoi fratelli dal Brasile. E poi da tutta la famiglia Sala. Rosalinda Cannavò esono tra i vipponi destinatari dello stesso videopuntata. Quindi un breve augurio da parte delle loro famiglie ma zero messaggi dai loro rispettivi fidanzati, rispettivamente Giuliano e Natalia Paragoni. (Continua dopo la ...

