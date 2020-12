GF Vip, Andrea Zelletta è in crisi dopo il regalo di Natalia, lei: “Troppi film mentali” (Di sabato 26 dicembre 2020) dopo il regalo ricevuto dalla fidanzata, Andrea Zelletta è entrato in crisi, cercando di decifrarne il significato I vip hanno ricevuto i regali di Natale dalle famiglie e tra i regali ricevuti, ce ne è uno che ha portato diverse discussioni nella casa. Il protagonista dello strano regalo è stato Andrea Zelletta. Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha infatti regalato una boccetta di profumo da donna con un biglietto con su scritto: “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Andrea a questo punto, insieme ad alcuni vipponi, ha cercato di interpretare questo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020)ilricevuto dalla fidanzata,è entrato in, cercando di decifrarne il significato I vip hanno ricevuto i regali di Natale dalle famiglie e tra i regali ricevuti, ce ne è uno che ha portato diverse discussioni nella casa. Il protagonista dello stranoè statoParagoni, fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha infatti regalato una boccetta di profumo da donna con un biglietto con su scritto: “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)a questo punto, insieme ad alcuni vipponi, ha cercato di interpretare questo ...

