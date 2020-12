‘Gf Vip 5’, Dayane Mello fa delle insinuazioni sul bigliettino di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta, l’ex corteggiatrice rompe il silenzio e replica così (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ stato finalmente tempo di regali al Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri infatti, i vipponi reclusi nella casa più spiata di Italia da ormai più di tre mesi, hanno avuto modo di essere coccolati dai pensieri dei loro affetti più cari, che li seguono dall’esterno. Tra i vari doni, uno in particolare però ha infiammato il web. Parliamo del criptico gesto fatto dall’ex corteggiatrice Natalia Paragoni nei confronti del compagno Andrea Zelletta. Il suo pensiero natalizio per l’ex tronista non è passato inosservato e ha subito non solo scatenato il web, ma anche gli stessi inquilini nella Casa che hanno iniziato a ipotizzare quale potesse esserne la causa scatenante. Tra le varie congetture, a sganciare una bomba vera e propria, è stata però Dayane ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ stato finalmente tempo di regali al Grande Fratello Vip. Nella giornata di ieri infatti, i vipponi reclusi nella casa più spiata di Italia da ormai più di tre mesi, hanno avuto modo di essere coccolati dai pensieri dei loro affetti più cari, che li seguono dall’esterno. Tra i vari doni, uno in particolare però ha infiammato il web. Parliamo del criptico gesto fatto dalnei confronti del compagno. Il suo pensiero natalizio pertronista non è passato inosservato e ha subito non solo scatenato il web, ma anche gli stessi inquilini nella Casa che hanno iniziato a ipotizzare quale potesse esserne la causa scatenante. Tra le varie congetture, a sganciare una bomba vera e propria, è stata però...

