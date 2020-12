Gerald Ford: il presidente Usa mai eletto dal popolo (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26 dicembre 2006 a Rancho Mirage, in California, moriva Gerald Ford. Un nome, questo, che probabilmente a molti non sarà conosciuto, nonostante si tratti del 38° presidente degli Stati Uniti d’America, in carica dal 1974 al 1977. La sua è stata una vicenda molto particolare e per certi versi storica, poiché è stato il Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 26 dicembre 2006 a Rancho Mirage, in California, moriva. Un nome, questo, che probabilmente a molti non sarà conosciuto, nonostante si tratti del 38°degli Stati Uniti d’America, in carica dal 1974 al 1977. La sua è stata una vicenda molto particolare e per certi versi storica, poiché è stato il

NewsMondo1 : Gerald Ford, il 38° presidente degli Stati Uniti - occhio_notizie : Il 26 dicembre del 2006 ci lasciava0 Gerald Ford, il 38esimo presidente degli States #26dicembre #accaddeoggi - Marcus_Jacobus : RT @CdT_Online: Entrò alla Casa Bianca alla fine del 1965 e prese per la gola Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter e Ro… - CdT_Online : Entrò alla Casa Bianca alla fine del 1965 e prese per la gola Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Car… - giovamartinelli : In realtà, il quadro della situazione non appare così 'idilliaco'... Altrove infatti emergono notizie contrastanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerald Ford Gerald Ford, il 38° presidente degli Stati Uniti News Mondo Gerald Ford, il 38° presidente degli Stati Uniti

Il 26 dicembre 2016 moriva Gerald Ford, presidente degli Stati Uniti dal 1974 al 1977 in seguito alle dimissioni di Nixon. Aveva 93 anni.

Cos’è il «presidential pardon»: Trump può graziare chi vuole?

Amici e sodali, parenti e contractor condannati per una strage di civili in Iraq. Finora Donald Trump ha concesso il «presidential pardon» una settantina di volte: 60 dei beneficiari sono persone che ...

Il 26 dicembre 2016 moriva Gerald Ford, presidente degli Stati Uniti dal 1974 al 1977 in seguito alle dimissioni di Nixon. Aveva 93 anni.Amici e sodali, parenti e contractor condannati per una strage di civili in Iraq. Finora Donald Trump ha concesso il «presidential pardon» una settantina di volte: 60 dei beneficiari sono persone che ...