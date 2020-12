Genoa, tegola Sturaro: lesione al bicipite femorale (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Genoa ha annunciato l’infortunio di Stefano Sturaro: il centrocampista ha subito una lesione al bicipite femorale destro. Il comunicato Il Genoa ha annunciato l’infortunio di Stefano Sturaro. Il centrocampista ha subito una lesione al bicipite femorale destro. Il comunicato ufficiale del club rossoblù: «Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno evidenziato per il centrocampista rossoblù una lesione di primo grado al bicipite femorale destro» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilha annunciato l’infortunio di Stefano: il centrocampista ha subito unaaldestro. Il comunicato Ilha annunciato l’infortunio di Stefano. Il centrocampista ha subito unaaldestro. Il comunicato ufficiale del club rossoblù: «IlCfc comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefanohanno evidenziato per il centrocampista rossoblù unadi primo grado aldestro» Leggi su Calcionews24.com

