Fucilò un cane in piazza a Benevento | l’Anpana Salerno parte civile nel processo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutounin. Per questo episodio che ha visto i carabinieri denunciare un cacciatore di 61 anni di, l’associazione salernitana di guardie ecozoofile Anpana dirette da Vincenzo Senatore, annuncia la costituzione,, nel. L’uomo, denunciato alla Procura della Repubblica, rischia ora dai 4 mesi ai 2 anni di carcere. “All’informativa alla Procura inviata dai militari – annuncia Vincenzo Senatore – farà seguito la nostra richiesta ai giudici, di emissione di un decreto volto al divieto per il 61enne, di detenzione di qualsiasi animale e di sottrazione di eventuali animali in sua custodia. Un modo – chiosa Senatore – per tutelare il benessere ...