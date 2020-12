Frasi sulle abbuffate natalizie: ecco le migliori di oggi 26 Dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) Frasi sulle abbuffate natalizie – È appena passato il Natale, anche oggi è un giorno festivo… e quello che ci resta oltre al calore familiare sono le abbuffate natalizie! Vediamo insieme qualche frase sulle abbuffate natalizie. Dal 24 Dicembre al 6 Gennaio al Sud è pasto unico Quelli che in questo periodo dovevano prendere le medicine lontano dai pasti sono morti! Dopo le abbuffate natalizie arriva la grande prova: la bilancia! Il miracolo di Natale ha ristretto tutti i miei pantaloni, non mi entrano più! Sto ancora seduto a tavola, non ho capito come si è fatto il 26, ero rimasto alla Vigilia! Tra me e la dieta si è messo il Natale! Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 26 dicembre 2020)– È appena passato il Natale, ancheè un giorno festivo… e quello che ci resta oltre al calore familiare sono le! Vediamo insieme qualche frase. Dal 24al 6 Gennaio al Sud è pasto unico Quelli che in questo periodo dovevano prendere le medicine lontano dai pasti sono morti! Dopo learriva la grande prova: la bilancia! Il miracolo di Natale ha ristretto tutti i miei pantaloni, non mi entrano più! Sto ancora seduto a tavola, non ho capito come si è fatto il 26, ero rimasto alla Vigilia! Tra me e la dieta si è messo il Natale! Giornal.it.

Yranidro : RT @gfvipconfession: “Oppini andava cacciato appena aveva detto quelle frasi di merda sulle donne troppo comodo che se ne sia andato da sol… - gfvipconfession : “Oppini andava cacciato appena aveva detto quelle frasi di merda sulle donne troppo comodo che se ne sia andato da… - RutaAllTheWay : RT @Humana83: #GFVIP questa qui non ha capito un Caxxo ????????? tocca farle a lei e Sonia un corso avvelenato sulla violenza sulle donne ?? e… - valefesta84 : RT @Humana83: #GFVIP questa qui non ha capito un Caxxo ????????? tocca farle a lei e Sonia un corso avvelenato sulla violenza sulle donne ?? e… - Humana83 : #GFVIP questa qui non ha capito un Caxxo ????????? tocca farle a lei e Sonia un corso avvelenato sulla violenza sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sulle 10 frasi sulle sorelle che amerai elle.com Il deputato Pd Romano minacciato per strada da Daniela Martani: “La denuncio”

L'ex concorrente del Grande Fratello ha minacciato di morte, per strada, il deputato e sua figlia ROMA – “’Maledetti! Dovete morire, maledetti. Non vi perdoneremo mai. Dovete morire male’. Queste le f ...

Frasi sulle abbuffate natalizie: ecco le migliori di oggi 26 Dicembre

Frasi sulle abbuffate natalizie: ecco le migliori di oggi 26 Dicembre - Frasi sulle abbuffate natalizie - È appena passato il Natale, anche oggi è un giorno festivo... e quello che ci resta oltre al c ...

L'ex concorrente del Grande Fratello ha minacciato di morte, per strada, il deputato e sua figlia ROMA – “’Maledetti! Dovete morire, maledetti. Non vi perdoneremo mai. Dovete morire male’. Queste le f ...Frasi sulle abbuffate natalizie: ecco le migliori di oggi 26 Dicembre - Frasi sulle abbuffate natalizie - È appena passato il Natale, anche oggi è un giorno festivo... e quello che ci resta oltre al c ...