Firenze | biglietto unico metropolitano | esteso fino a marzo 2021 gomma | treno | tramvia

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini, ha approvato nell'ultima seduta dell'Assemblea la proroga dell'accordo tra Regione Toscana ed Enti locali per il proseguimento di un'ulteriore fase sperimentale, fino a marzo 2021, dell'utilizzo del titolo di viaggio denominato unico metropolitano. I comuni interessati

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini, ha approvato nell’ultima seduta dell’Assemblea la proroga ...

Trasporti pubblici in Metrocittà Firenze. Il biglietto 'Unico Metropolitano' esteso fino a marzo 2021

Francesco Casini: "A primavera presenteremo la progettazione per la tariffa integrata su tutti i territori e i Comuni della Città Metropolitana" ...

Francesco Casini: "A primavera presenteremo la progettazione per la tariffa integrata su tutti i territori e i Comuni della Città Metropolitana"